На Южном Урале рыбак погиб, провалившись под лед

52-летний рыбак из южноуральского поселка погиб, попав в полынью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 11 ноября, на искусственном водоеме вблизи поселка Новый Атлян Миасского городского округа.

62-летний мужчина ушел на рыбалку в 7 часов утра, а спустя насколько часов супруга не смогла до него дозвониться.

Женщина самостоятельно добралась до места предполагаемой рыбалки мужа и обнаружила его тело на поверхности полыньи в 12 метрах от берега. Спасатели Миасского поисково-спасательного отряда помогли извлечь тело погибшего из воды. На данный момент причина гибели мужчины выясняется.

«Рыбак пренебрег мерами безопасности и вышел на неокрепший лед (его толщина в месте полыньи составила 3-5 сантиметров при необходимых 7-10 сантиметрах). Предположительно, гражданин провалился под лед, и из-за небольшой глубины, 1,5-2 метра, пытался выбраться самостоятельно – он двигался в сторону берега, с которого пришел. Видимо, ему не хватило сил, а на помощь никто не пришел», – прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Главное управление МЧС России по Челябинской области и Государственная инспекция по маломерным судам напоминают, что в ближайшие 1,5-2 недели выход на лед строго запрещен. Температурный режим не позволяет льду окрепнуть, что может привести к гибели человека, пренебрегшего этим запретом.

Особое внимание необходимо уделить детям, которые не могут оценить степень опасности тонкого льда и играют на нем, пытаясь выяснить его толщину.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.19

В Миассе отправили под арест серийного насильника. / В Челябинской области три человека отравились угарным газом. / В Челябинске стартовал первый этап конкурса на должность главы города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»