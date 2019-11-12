Прокуратура подтвердила занижение зарплат в челябинской ГКБ №6

Прокуратура выявила нарушение трудовых прав работников ГКБ №6 Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку по сообщению СМИ о нарушениях трудовых прав работников травматологического отделения и травмпункта МАУЗ ГКБ № 6.

В ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства при привлечении врачей к сверхурочной работе, возложении дополнительных обязанностей. Вскрыты факты неполноты выплаты заработной платы, в том числе оплаты сверхурочной работы, части стимулирующих выплат, несвоевременного расчета при увольнении. Также установлено, что отдельные положения локальных актов медицинского учреждения, регулирующих вопросы оплаты труда, противоречат трудовому законодательству и нормативным актам органа местного самоуправления.

По результатам проверки прокурором руководителю МАУЗ ГКБ №6 внесено представление об устранении нарушений закона, опротестованы локальные акты.

В связи с нарушениями трудового законодательства, неполной выплатой заработной платы в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по факту неполной выплаты заработной платы. Материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Челябинской области.

Напомним, в середине апреля нынешнего года 66 сотрудников ГКБ №6 обратились в прокуратуру, СКР, трудовую инспекцию и к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру о том, что получили заработную плату, существенно более низкую, нежели месяц назад. По словам врачей, разница могла достигать 10 тысяч рублей.

Обострило ситуацию то, что «пониженную» зарплату они получили после перехода на новую схему оплаты труда. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина медикам увеличили окладную часть. Но для сохранения баланса сократили стимулирующую часть фонда оплаты труда. При этом обеспокоенных врачей уверяли, что в зарплате они не потеряют, а, возможно, даже выиграют.

Интересно, что через месяц (на следующий день после того, как глава региона Алексей Текслер поднял находившегося в зале во время совещания с главами муниципалитетов министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина и потребовал «разобраться уже с ГКБ №6») главврач ГКБ №6 признал, что во время проверки, проведенной по жалобам сотрудников, были выявлены около 20 счетных ошибок, допущенных при начислении заработных плат.

При этом руководитель больницы заявил, что ошибки при начислении зарплат сотрудникам в учреждении – норма.

Однако, уже в октябре сотрудники больницы заявили, что заработные платы им так и не пересмотрели, а причитающиеся доплаты не начисляют. Через неделю после того, как эта информация распространилась в СМИ, главного врача больницы уволили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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