Минприроды: Челябинской области грозит «мусорный» коллапс

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал Южный Урал в числе регионов, которым грозит «мусорный» коллапс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минприроды России, глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о необходимости принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов. Особое внимание требуется обратить регионам, где фиксируются случаи некачественной работы региональных операторов.

В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям коммунальной услуги министр особое внимание рекомендует обратить на деятельность региональных операторов из 16 субъектов России. В их число входят: Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская республика, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Томская и Челябинская области.

Напомним, мусорная реформа началась в Челябинской области осенью 2017 года в Магнитогорском кластере. В остальных территориях региона новая схема обращения твердых коммунальных отходов начала действовать с января нынешнего года.

При этом на протяжении всего этого времени региональные операторы по обращению с ТБО попадались на взимании платы с жителей Южного Урала в отсутствие оказания самой услуги (в ряде сельских территориях до сих пор не оборудованы контейнерные площадки). ФАКС уличила ООО «Центр коммунального сервиса» в завышении тарифа для Магнитогорского кластера. Общественники не устают критиковать региональную схему обращения ТКО: по их мнению, документ направлен не столько на формирование у жителей области культуры обращения с отходами, сколько на «освоение» гигантских сумм, выделяемых из бюджета.

При этом, как замечают представители общественных организаций, в настоящее время в Челябинской области практически отсутствует мусоросортировка, не говоря уже о мусоропереработке. Так, весной эксперты заявляли, что даже действующие мощности простаивают, так как хозяевам полигонов экономически невыгодно организовывать процесс мусоросортировки.

Более того, в ряде территорий можно говорить о деградации культуры обращения с мусором. Например, в Копейске, несмотря на заявления властей и подрядчиков, оказалась фактически свернута программа по раздельному сбору мусора: подрядная организация лишь время от времени проводить акции по выкупу у жителей отдельных «мусорных» фракций (макулатура, пластиковые бутылки), разделение же контейнеров, введенное несколько лет назад, исчезло.

При этом периодически жители разных территорий продолжают жаловаться на захламленные контейнерные площадки: регоператоры так и не смогли выработать схему, позволяющую своевременно вывозить отходы и не допускать переполнения контейнеров.

Кроме того, в регионе оказалось сорвано строительство нового полигона ТКО под Чишмой, который должен был обеспечить мощностями Челябинский кластер.

Последняя настораживающая новость – возможность перенаправления потоков ТКО из Златоуста на полигон Полетаево, что может увеличить объемы складируемого там мусора на 15%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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