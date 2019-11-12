Челябинск присоединится к Всемирному дню диабета

На Южном Урале пройдет Всемирный день диабета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ежегодно 14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. В рамках памятной даты на Южном Урале пройдут лекции, беседы с врачами, уроки здоровья и социальные акции.

С каждым годом число больных диабетом растёт во всём мире. Согласно данным федерального регистра, на начало 2018 года в России зарегистрировано 4,5 миллиона человек с диабетом (в 2017 году – 4,3 миллиона человек), что составило почти 3% населения.

Организаторы мероприятий отмечают, что цель Всемирного дня борьбы с диабетом – просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания. 14 ноября в медицинских организациях Челябинской области пройдут лекции и мастер-классы для пациентов с сахарным диабетом. Врачи расскажут о правильном питании, ведении здорового образа жизни и современных способах лечения. Все желающие приглашаются к 12:00 по следующим адресам:

Городская больница №1 (ул. Воровского, 16, корпус 9, Музей истории медицины, 2 этаж, конференц-зал);

Городская больница №6 (ул. Коммунистическая, 2а, актовый зал поликлиники №2);

Городская больница №8 (ул. Горького, 18, актовый зал);

Городская больница №9 (ул. 5-я электровозная, 5, административный корпус, 2 этаж, конференц-зал);

Городская поликлиника №5 (Комсомольский проспект, 36а, цокольный этаж, актовый зал).

Помимо этого, здесь же можно будет сдать кровь на сахар. Начало акции в 8:00, продолжительность необходимо уточнить в медицинской организации.

Также 17 ноября состоится благотворительное праздничное мероприятие для детей и подростков с сахарным диабетом. Организаторы события – Челябинская общественная организация Диа-клуб «Лучи надежды». Ребят ждут шоу мыльных пузырей, шоу барабанов и фокусники.

Нужно отметить, что 14 ноября тематические мероприятия пройдут по всей области. Школьники смогут узнать больше о заболевании на уроках здоровья, а в торговых центрах волонтеры-медики будут раздавать посетителям специальные листовки.

К основным симптомам диабета относятся: постоянная жажда, частое мочеиспускание и увеличение мочи за сутки, повышенная утомляемость, снижение веса, иногда повышенный аппетит, ухудшение зрения, снижение эрекции у мужчин, частая молочница у женщин, воспалительные процессы, расчесы на коже, плохо заживающие раны, ссадины. Сахарный диабет может длительное время никак не проявляться, поэтому каждый взрослый человек должен проверять уровень глюкозы в крови.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.19

Минприроды: Челябинской области грозит «мусорный» коллапс. / Прокуратура подтвердила занижение зарплат в челябинской ГКБ №6. / На Южном Урале рыбак погиб, провалившись под лед. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»