В Магнитогорске задержали водителя, виновного в смерти журналиста

Водителя избившего магнитогорского журналиста, после чего тот умер, отправили в СИЗО.

Как сообщал ранее «Новый День», журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин впал в кому после жестокого избиения водителем иномарки 31 марта нынешнего года.

«В воскресенье, 31 марта, в период времени с 12:35 до 12:45 в районе дома 1 по улице Ворошилова на нерегулируемом пешеходном переходе произошел конфликт между двумя мужчинами: пешеходом и водителем. После чего моему супругу были нанесены телесные повреждения. В данный момент он находится в больнице. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Водитель уехал с места конфликта», – рассказала жена магнитогорца.

Врачи боролись за жизнь журналиста больше полутора месяцев. Однако 20 мая его сердце остановилось. Следственный отдел СКР по Магнитогорску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, по уголовному делу следователями и следователями-криминалистами СК совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД России был проделан значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомашин. Просмотрены видеозаписи более 20 видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие. По результатам данной работы был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления.

Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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