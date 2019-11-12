Жители уральского поселка рискуют остаться без газа и питьевой воды

Жители поселка Малиновка Сосновского района рискуют остаться без газа и питьевой воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минстрой планирует провести по поселку самотечную канализацию. «Канализация проходит по точкам будущей газовой магистрали, на проект которой жители собрали немалые собственные средства. Жители против такого сооружения в центре посёлка и уже третий месяц бьются с беспределом. А еще эта канализация уничтожит единственные питьевые источники жителей – трубчатые колодцы», – написали обитатели поселка в обращении к губернатору Алексею Текслеру.

Чтобы привлечь внимание властей, жители Малиновки проводят одиночные пикеты у здания правительства области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.11.19

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