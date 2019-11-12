На Урале троих детей 11 лет не выпускали из дома – все закончилось трагедией

В Челябинской области женщина держала взаперти троих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующая история стала известна после гибели 55-летней жительницы Усть-Катава и пожара в доме семьи, произошедших 7 ноября.

Женщину хорошо знали в городе. Она выполняла частные заказы по шитью. Работал и ее муж. Но мало кто знал, что в доме живут трое их детей: дочери 20 и 11 лет и 15-летний сын. Последние 11 лет они не покидали двор частного дома на окраине Усть-Катава.

«Судя по всему, переломным стал момент получения материнского капитала и приобретения частного дома на окраине. Дети перестали выходить за периметр домовладения, – пишет «Усть-Катавская неделя». – Со слов 20-летней дочери, мама покупала им диски с кинофильмами, разрешала смотреть на планшете мультфильмы на Ютубе, но только в ее присутствии. Также в ее присутствии они общались по телефону со старшей сестрой, проживающей в Татарии, и отцом, работающим в соседней области».

Образовательные учреждения дети не посещали. Писать и читать их научила мать. При этом отец даже не знал, что они не посещают школу: мужчина работал вахтовым методом, и супруга говорила, что дети учатся. Некоторым знакомым она рассказывала, что дети находятся на надомном обучении, другим же – что они живут у ее старшей дочери в Татарстане, а к ней иногда приезжают погостить.

В свободное от освоения грамоты время дети занимались домашним хозяйством. Так, готовка почти все время заточения была обязанностью старшей девочки. Она-то и стала инициатором разрыва. Тайком от матери девушка все-таки поддерживала связь с внешним миром – с помощью мобильного интернета. Но такая ограниченная свобода ее не устраивала. 6 ноября между ней и матерью вспыхнула ссора из-за того, что та не пускала дочь гулять. Женщина сильно избила девушку. Тогда она решила бежать вместе с младшими братом и сестрой.

Мать заявила в полицию о похищении детей. Их довольно быстро нашли. Однако те отказались возвращаться домой, заявив, что мать держит их взаперти.

На следующий день в доме вспыхнул пожар. На пепелище обнаружили тело матери. Глава семейства вернулся в город лишь 8 ноября.

Дети находятся в одном из социальных учреждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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