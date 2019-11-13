Последний день Алейникова: дорожники продолжают радовать челябинцев выбором места и времени работ

Отставка вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова к переменам пока не привела: дорожники продолжают радовать горожан своевременностью своих работ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром началась укладка асфальта на улице Молодогвардейцев – с двух сторон от Комсомольского проспекта.
Мало того, что начло работ подгадали к часу пик, когда большая часть жителей северо-запада направляется на работу в другие районы города, так еще сегодня в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега, о чем синоптики предупредили заранее.
Так что более «подходящего» временит для асфальтирования одного из самых напряженных перекрестков города найти сложно. О том, сколько продержится уложенное в таких условиях дорожное покрытие, приходится только гадать.
Отметим, что сегодня у главного дорожника (и транспортника) Челябинска Владимира Алейникова последний рабочий день: он уволен с 14 ноября. В администрации города он провел 25 лет, пересидев 5 мэров.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 13.11.19
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