Последний день Алейникова: дорожники продолжают радовать челябинцев выбором места и времени работ

Отставка вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова к переменам пока не привела: дорожники продолжают радовать горожан своевременностью своих работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром началась укладка асфальта на улице Молодогвардейцев – с двух сторон от Комсомольского проспекта.

Мало того, что начло работ подгадали к часу пик, когда большая часть жителей северо-запада направляется на работу в другие районы города, так еще сегодня в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега, о чем синоптики предупредили заранее.

Так что более «подходящего» временит для асфальтирования одного из самых напряженных перекрестков города найти сложно. О том, сколько продержится уложенное в таких условиях дорожное покрытие, приходится только гадать.

Отметим, что сегодня у главного дорожника (и транспортника) Челябинска Владимира Алейникова последний рабочий день: он уволен с 14 ноября. В администрации города он провел 25 лет, пересидев 5 мэров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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