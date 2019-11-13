На Урале полиция задержала сироту, получившую квартиру с чужими долгами

Вместо решения проблем с долгами за квартиру, доставшихся сироте от прежних жильцов квартиры, в Саткинском районе начали ее запугивать.

Напомним, квартиру в городе Бакал (Саткинский район) сирота получила больше года назад. Но вместе с жилищем «по наследству» от прежних обитателей ей досталась задолженность по коммунальным услугам на 17 тысяч рублей.

Женщина писала в прокуратуру, органы опеки, администрацию Саткинского района, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и даже президенту России Владимиру Путину. Но по-прежнему продолжает получать платежки с чужими долгами.

Своей историей сирота поделилась в социальных сетях, а потом и в СМИ. После этого прокуратура начала проверку. В местной полиции на это отреагировали, мягко говоря, странно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину навестили сотрудники уголовного розыска из Сатки. При этом на встречу ее заманили обманом. Как пишет Znak.com, ей позвонили 12 ноября, рассказали, что за нее кто-то якобы оформил кредит в банке и предложили встретиться, чтобы прояснить ситуацию. Через полчаса полицейские были уже у ее дома.

Сироту заставили сесть в машину, пригрозив, что в случае отказа отвезут в отделение. В автомобиле же речь пошла не о мнимом кредите, а о жалобах сироты на повисшие на ней помимо ее воли долгах за коммуналку. Полицейские потребовали, чтобы женщина перестала жаловаться по инстанциям. Если же ей что-то не нравится – «посоветовали» идти в суд.

Отметим, что о необходимости суда говорят и власти Саткинского района. Правда, они говорили о том, что в суд должна обратиться не сирота, получившая квартиру с «сюрпризом», а управляющая компания. И взыскать долг с прежних жильцов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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