Челябинский депутат, заявивший об избиении, сам спровоцировал драку

Помощник госдепа Владимира Бурматова, пожаловавшийся на жестокое избиение, сам ввязался в драку.

Как сообщал ранее «Новый День», инцидент произошел в ночь на пятницу, 8 ноября у дома 85А по улице Мебельная в Тракторозаводском районе областного центра.

О произошедшем рассказал депутат Тракторозаводского райсовета и помощник депутата Государственной думы Владимира Бурматова Александр Курочкин. По словам парламентария, косвенная вина за потасовку лежит на расположенном в его доме магазине «Огонь Вода», продающего среди прочего спиртное на разлив.

Как рассказал челябинец, он сделал замечание компании нетрезвых молодых людей. В ответ они избили его битой. При этом представители сети утверждают, что все разрешительные документы у них есть, а в ночь происшествия в магазине вообще не было посетителей.

Вчера, 12 ноября, одно из СМИ опубликовало предоставленное очевидцем инцидента видео. На записи видно, что депутат сам провоцирует драку, разговаривая с компанией молодых людей, используя нецензурную лексику. При этом поначалу они сдерживают самого горячего своего приятеля и пытаются уйти от конфликта, но парламентарий начинает их преследовать. После чего, уже будучи в крови, челябинец заходит в помещение магазина и требует вызвать полицию. При этом ведет себя явно неадекватно.

Напомним, это не первый случай, когда представители Владимира Бурматова ввязываются в скандал. Так, в середине мая этого года в скандал оказался замешан помощник депутата Егор Лавришин. Депутат Калининского райсовета от КПРФ Эльдар Гильмутдинов заявил, что люди из окружения Лавришина угрожали его брату и агитаторам коммуниста. Помощнику госдепа пришлось обращаться с заявлением в полицию, где он обвинил оппонента в попытке дискредитировать его.

Почти одновременно в скандал оказался замешан помощник Бурматова в Верхнем Уфалее, актер местного театра Алексей Шолохов. Он сыграл одну из главных ролей в спектакле, содержащем эротические сцены. После этого его лишили статуса помощника депутата.

А еще раньше в Каштакском бору патруль инспекторов задержал автомобиль еще одного соратника Бурматова – депутата Металлургического райсовета Челябинска Алексея Четвернина, несмотря на запрет въезда на машинах на территорию памятника природы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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