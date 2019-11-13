По морям, по волнам: южноуральских единороссов начинает «штормить»

В Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» начались подвижки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководить региональной общественной приемной председателя ВПП «Единая Россия» Дмитрия Медведева теперь будет вице-спикер ЗСЧО Марина Поддубная.

На этом посту она сменила депутата ЗСЧО от Копейского избирательного округа № 20 Владимира Горнова, который, согласно официальной версии, отправляется «по заданию Русского географического общества» (РГО) в кругосветную экспедицию по следам Белинсгаузена и Лазарева.

Отметим, в августе Горнову исполнилось 64 года. По образованию он инженер-металлург. На заре карьеры некоторое время работал геодезистом, трудился на металлургических предприятиях, в оборонном комплексе, потом занимался кирпичным производством. Какую роль он должен сыграть в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды, не сообщается.

Кстати, экспедиция, подготовленная ФПС «Сибирские парусные экспедиции» и Омским отделением РГО, стартовала 7 июля. Примкнет ли Горнов к этой команде или для него РГО организует отдельное путешествие, тоже пока не известно.

Между тем, в челябинском отделении партии власти ожидаются более существенные перестановки: в ближайшее время должна состоятся региональная конференция, на которой сообщают инсайдеры, существенно обновят и политсовет, и президиум.

Челябинск, Светлана Намская

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