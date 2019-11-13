Челябинск закроют для большегрузов. Остальным водителям – повышенного внимания

Южноуральских автомобилистов предупредили о резком ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, сегодня, 13 ноября, в связи с прогнозированием ухудшения метеорологических условий и выпадением осадков в виде снега планируется введение ограничения на въезд большегрузного транспорта на территорию города.

«В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях», – заявили в ведомстве.

Для предотвращения заторовых ситуаций на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД.

Остальным водителям области региональное ГИБДД призывает в связи с изменением погодных условий быть внимательными на дороге.

В связи со снижением температурного режима на территории области и выпадением осадков в виде снега возможно возникновение гололедных явлений на автодорогах области. При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что во время передвижения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

«Если вы отправляетесь в дальний путь, обязательно поменяйте летние колеса на зимние, проверьте исправность транспортного средства перед поездкой. Возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, незамедлительно сообщайте в оперативные службы», – советуют автомобилистам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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