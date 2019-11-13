Южноуралец выгнал в садовый домик женщину, подарившую ему квартиру

В Чебаркуле прокуратура помогла местной жительнице вернуть подаренную квартиру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля провело проверку по обращению дочери местной жительницы, страдающей психическим заболеванием.

Установлено, что 55-летняя местная жительница в 2016 году с посторонним лицом заключила договор дарения квартиры, расположенной в Чебаркуле. Впоследствии мужчина продал жилое помещение, а женщину переселил в садовый домик.

При этом женщина с 2000 года по настоящее время страдает психическим заболеванием «шизофрения», что подтверждается информацией медицинских учреждений.

«Согласно пункту 1 статьи 177 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения, – напомнили в надзорном ведомстве. – В связи с чем прокурор обратился в суд с требованием признать недействительным договор дарения и применить последствия недействительности сделки».

Чебаркульским городским судом по гражданскому делу была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссия экспертов пришла к выводу, что женщина в момент совершения сделки не могла осознавать характер своих действий и руководить ими ввиду имеющегося у нее психического заболевания.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Отметим, что случаи заключения договоров дарения недвижимости с людьми, имеющими психические заболевания, достаточно распространены в Челябинской области и в целом в России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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