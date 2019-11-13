Мелодия для телефона обошлась южноуральцу в 5 тысяч рублей

Сотрудники ОМВД России по Кусинскому муниципальному району раскрыли кражу денежных средств с банковской карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД обратился житель села Злоказово Кусинского района с заявлением о том, что с принадлежащей ему банковской карты похищены 5 тысяч рублей.

В ходе мероприятий полицейскими установлена подозреваемая в преступлении – 37-летняя местная жительница. 60-летний мужчина попросил свою соседку установить на его телефоне мелодию. Женщина согласилась выполнить его просьбу и заодно, воспользовавшись услугой «мобильный банк», перевела на свою банковскую карту деньги.

Похищенные деньги женщина успела потратить.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кусинскому муниципальному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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