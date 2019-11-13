В индустриальном парке ММК появится новый завод

В индустриальном парке ММК будет построен новый завод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в индустриальном парке ММК будет построен завод по производству высокопрочной стальной проволочной продукции, используемой в качестве армирующего элемента в конструкции шин и прочих технологических изделий.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» совместно с ООО «Тервинго» в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2019», подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили директор ММК Павел Шиляев, директор ММК-МЕТИЗ Александр Мухин, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор компании «Тервинго» Михаил Ушаков.

Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание производства высокопрочной стальной проволочной продукции, используемой в качестве армирующего элемента в конструкции шин и прочих технологических изделий. Проект планируется реализовать на территории индустриального парка ММК в Магнитогорске.

Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается в 8 миллиардов рублей. Размер требуемых финансовых ресурсов составляет 2,5 миллиарда рублей, снижение достигается за счет синергетического эффекта от взаимодействия сторон, включая привнесенные компетенции и стоимость существующих активов.

Новое производство планируется запустить в четвертом квартале 2020 года, что обеспечит создание 250 новых рабочих мест. Объем производства составит до 35 тысяч тонн в год высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Покупателями продукции выступят как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также потребители, специализирующиеся на производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот. В данный момент на площадке ведут производственную деятельность 26 резидентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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