Магнитогорский «Отелло» получил 14 лет «строгача»

В Челябинской области вынесен приговор местному жителю, совершившему убийство 17-летней девушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 21-летнего жителя Магнитогорска виновным в покушении на убийство, убийстве и покушении на неправомерное завладение транспортным средством.

Напомним, трагедия, поразившая весь Магнитогорск, разыгралась вечером 27 мая этого года в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса. Нетрезвый молодой человек пришел к 17-летней девушке, с которой недавно расстался, и попытался выяснить отношения. Но течение разговора ему не понравилось, и он нанес бывшей возлюбленной множество ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась.

В ходе расследования выяснилось, что в тот же день, незадолго до убийства своей знакомой, парень пытался угнать автомобиль такси, набросившись на его водителя. Но мужчина оказал ему активное сопротивление и тот скрылся.

Суд приговорил магнитогорского «Отелло» к 14 лет годам и 10 дням заключения в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 5,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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