Под Челябинском дети выселили инвалида в неотапливаемый вагончик, но покупают ей сигареты

В пригороде Челябинска пенсионерка-инвалид погибает без еды и воды в неотапливаемом вагончика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в селе Вознесенка Сосновского района при полном бездействии властей пытается выжить пенсионерка-инвалид Наталья Вардугина. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях гражданский активист Василий Московец.

«Нужно срочное вмешательство социальных служб. Видимо, областных. Увы, сосновские чиновники бездействуют», – сообщил общественник. О попавшей в тяжелую жизненную ситуацию пожилой женщине, у которой ампутированы стопы на обеих ногах, южноуральцу рассказала жительница села Вознесенка.

По словам неравнодушной женщины, пенсионерка живет в неотапливаемом вагончике без продуктов питания и воды. У нее был дом, но там живут ее дети «А на улице уже минус! Где ж наши уважаемая социальная служба, медицина, где наши слуги народа? Нет даже чайника, да и вскипятить его не на чем. А про гигиену даже и речи быть не может», – возмущается жительница Вознесенки.

«Нужно срочное размещение в приюте каком-то, доме престарелых. Иначе замерзнет человек, погибнет», – пишет Василий Московец.

В ситуацию вмешалась депутат Вознесенского сельсовета Надежда Машина.

Как рассказала народная избранница корреспонденту РИА «Новый День», соседи впервые увидели бабушку в вагончике в августе этого года, когда та попросила принести ей что-нибудь поесть. С тех пор они пытаются снабжать ее съестным и водой, приносят одежду. В ее доме обитает сын с семьей. Жить с ними пенсионерка категорически отказывается из-за постоянных ссор. Он заявляет, что снабжает мать всем необходимым: только на сигареты для нее тратит чуть ли не по 2 тысячи в месяц. Однако на самом деле содержат женщину соседи.

По словам Надежды Машиной, пенсионерка дала согласие на устройство в дом престарелых. В понедельник депутат планирует представить ее заявление в органы соцзащиты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.11.19

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