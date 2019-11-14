Очередной снегопад вызвал в Челябинске традиционные проблемы: утром город встал в 9-бальных пробках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшой снег с перерывами шел весь вчерашний день, к ночи осадки слегка усилились. И продолжаются до сих пор. Дорожники привычно обрабатывают дороги большим количеством соли, превращая проезжую часть и обочины в грязное болото.

В час пик, когда челябинцы отправились на работу, заторы на дорогах оценивались в 9 баллов. В данный момент ситуация не столь напряженная – в целом, пробки оцениваются в 5 баллов. Но серьезные затруднения в движении наблюдаются на Комсомольском проспекте – от Косарева до Каслинской. На проспекте Победы – в обе стороны от Болейко до Косарева. На Блюхера – в районе кольца (перекресток с Дарвина) и в районе перекрестка с Доватора.

Челябинск в 10 часов утра

Челябинск, Павел Зварзин

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