С провалом борьбы с незаконными киосками в Челябинске будет разбираться СКР

В мэрии Челябинска посчитали, сколько город потерял от провала борьбы с незаконными ларьками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата Челябинска завершила проверку деятельности МКУ «Городская среда», начатую после отставки его директора Сергея Шумакова. Об этом представители КСП рассказали на заседании комиссии городской думы по бюджету, экономике и муниципальному имуществу.

По данным аудиторов, учреждение полностью провалило работу по зачистке Челябинска от незаконных ларьков, а из-за допущенных нарушений муниципальный бюджет недополучил около 11 миллионов рублей.

Напомним, МКУ «Городская среда» занимается демонтажем незаконных ларьков. Однако, на протяжении всего времени руководства учреждением Сергеем Шумаковым (депутат прошлого созыва городской думы, входивший в клан «советских») предприниматели жаловались на деятельность МКУ. По их словам, структура рьяно боролась с киосками одних бизнесменов и старательно не замечала торговых объектов других. После отставки Шумакова в июле 2019 года врио мэра Наталья Котова поручила провести проверку деятельности МКУ.

В ходе аудита выяснилось, что «Городская среда» не проводила инвентаризацию нестационарных торговых объектов, проигнорировала предписание КУИЗО о расторжении 167 договоров с владельцами незаконных киосков, не исполнила 1200 уведомлений о сносе. Между тем, возвращение демонтированных киосков владельцам сознательно затягивались, а пени за просрочку срока хранения объекта были увеличены в 1000 раз. Также оказалось, что у директора МКУ был завышенный оклад.

Материалы проверки КСП представили в прокуратуру. В настоящее время они направлены в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждения уголовного дела.

Между тем, на заседании комиссии депутаты также приняли решение об ужесточении сроков незаконных торговых киосков. Так, если ранее их владельцам давали 3 месяца на добровольный демонтаж объекта, после чего предприниматели могли оспорить предписание в суде или просто поменять место дислокации, теперь их будут просто извещать о дате демонтажа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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