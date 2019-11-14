Копейчанин получил срок за слив номеров сотовой связи

Житель Челябинской области осужден за разглашение номеров абонентов мобильной связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Копейский городской суд приговорил местного жителя к 2 годам лишения свободы условно за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Южноуралец подкупал операторов радиоподвижной сотовой связи, получая за это данные номеров из информационных массивов. Затем через популярные мессенджеры предлагал услуги по продаже этих данных. Таким образом, ему удалось получить информацию нескольких сотен абонентов связи.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.19

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