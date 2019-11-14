Власти Златоуста купили новые мусорные контейнеры – без ручек и педалей

Жителей Златоуста возмутили купленные мэрией Златоуста мусорные контейнеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о закупке, проведенной специалистами городского УЖКХ рассказал в соцсетях председатель собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков.

«Будут ли горожане пользоваться контейнерами для мусора, которые нужно открывать рукой? А именно такие емкости для мусора сегодня пришли в город. Я уже писал, что Златоуст закупил новые контейнеры, которые установят взамен так называемых «кроваток», или семитонников – больших зеленых емкостей, которые до сих пор стоят на многих площадках. Они крайне неудобны, потому что мусор оттуда разносится ветром и растаскивается бродячими животными», – обратился к горожанам спикер местного парламента.

Собрание депутатов одобрило решение УЖКХ закупить контейнеры с крышками именно из-за неудобства использования «кроваток», напомнил парламентарий. Однако, депутаты и предположить не могли, что чиновники остановят свой выбор на емкостях без ручек и педали для открывания. «Я уверен, что такие емкости вряд ли понравятся жителям. Со временем крышки станут грязными – вряд ли кто-то будет их все время чистить. К тому же вопрос – а как выкинуть пакет с мусором ребенку? Он явно не дотянется даже, чтобы открыть крышку рукой. Однако специалисты УЖКХ заверяют, что в других городах горожане вполне спокойно ими пользуются. Сегодня на выездном совещании все же решили провести эксперимент, и выставить новые контейнеры на двух площадках города. Посмотрим, что скажут горожане», – рассказал Алексей Карюков.

Жители Златоуста согласились с парламентарием. «Я хоть и за чистоту на улицах города, но извиняюсь, в таком случае буду ставить мусор рядом с контейнером, потому что я к нему не прикоснусь, ни в перчатках, ни без», – написала в комментариях одна из горожанок. «С такими баками мусор будет рядом лежать», – согласился другой участник обсуждения. «Вот почему у нас все через одно место делается? Или кто их закупал, головой не думал? А потом будем рассуждать о неррациональном использовании бюджетных средств или о том, какие жители свиньи, потому что складывают мусор рядом с этим чудо-контейнером. Вот пусть ЖКХ на себе и опробуют их», – возмутился один из жителей города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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