На улице уральского города умерла 16-летняя девочка

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти подростка на улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, утром 14 ноября около одного из домов Троицка обнаружено тело 16-летней девочки. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка без признаков жизни обнаружил прохожий. Подросток страдал хроническим заболеванием.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.19

Власти Златоуста купили новые мусорные контейнеры – без ручек и педалей. / Челябинцы боятся перехода на четырехдневную рабочую неделю. / Копейчанин получил срок за слив номеров сотовой связи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»