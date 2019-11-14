В Челябинской области задержали насильника-педофила, прятавшегося 17 лет

На Южном Урале задержали северянина, 17 лет назад изнасиловавшего несовершеннолетнюю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нижневартовска. Мужчина, скрывавшийся от следствия 17 лет, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 2002 году.

Из материалов уголовного дела следует, что летом 2002 года в правоохранительные органы обратилась женщина, сообщившая что ее 17-летняя дочь была избита и изнасилована знакомым, который заманил ее в свою квартиру. Повреждения, имевшиеся на теле девушки, следы, изъятые на месте преступления, подтверждали показания женщин.

Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, 22-летний, на тот момент, вартовчанин успел покинуть город, а затем и регион. 17 лет мужчина скрывался от следствия, часто менял место жительства, передвигаясь между регионами на попутном автотранспорте, длительное время жил без паспорта, который потерял.

В ходе совместной работы следователей, криминалистов следственного управления с сотрудниками уголовного розыска органов внутренних дел, в результате активизации оперативно-разыскных мероприятий, были расширены направления поиска, что позволило установить местонахождение беглеца. В марте 2019 года мужчину задержали в Челябинской области.

По уголовному делу были собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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