Две трети управляющих бизнесом в Челябинске живут в постоянном стрессе

Две трети топ-менеджеров в Челябинске регулярно испытывают стресс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70% управленцев, которые строят рабочие планы и не выполняют их, испытывают стресс. Это показал опрос топ-менеджеров и предпринимателей (более 2,6 тысячи респондентов), который провел сервис для поиска массового и линейного персонала Работа.ру совместно с бизнес-сообществом «Атланты».

Две трети опрошенных топ-менеджеров из Челябинска признались, что испытывают стресс регулярно. Каждый второй (42%) связал сильное напряжение с уровнем своей должности. Основными причинами стресса топ-менеджеры назвали неспособность воплотить запланированное (25%), темп жизни (17%), отсутствие полноценного сна (16%), слишком высокую ответственность (13%) и отсутствие отдыха (10%). Среди прочих причин звучали: отсутствие достаточного общения с семьей и друзьями, нехватка отдыха, времени для саморазвития и несбалансированное питание.

Лишь около половины руководителей (55%) находят возможность постоянно профессионально развиваться. Еще 37% хотели бы этого, но не обладают достаточным временем. Среди тех, кто все же имеет возможность уделить время развитию, наиболее популярны бизнес-книги (39%) и тренинги (29%). У 21% руководителей есть наставники, еще 10% посещают бизнес-мероприятия.

Планы на год строят чуть меньше половины руководителей (44%). «Такая статистика в России не удивительна. По оценке знаменитого американского инвестора Джона Доэра только половина глобальных компаний ставит годовые цели. А их выполнение контролирует всего 6%», – отмечает основатель бизнес-сообщества «Атланты» Михаил Воронин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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