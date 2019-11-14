В Челябинской области поймали курокрадов

Южноуральцы вывезли с крупной птицефабрики больше 200 кур.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе надзора за дорожным движением инспекторы ГИБДД ОМВД России по Аргаяшскому району остановили автомобиль ВАЗ – 2112, в котором находились двое 33-летних местных жителей. При досмотре автомашины в багажном отделении обнаружены более 30 кур. Для выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции.
В ходе мероприятий полицейскими установлено, что задержанные являются работниками коммерческой организации. По предварительной договоренности водитель трактора, перевозящий кур, выехав с площадки деревни Камышевка, остановился по пути следования в убойный цех поселка Ишалино. В это время подъехал напарник на своём автомобиле ВАЗ – 2112, и мужчины перегрузили птиц в багажник.
Кроме того, о еще одном факте кражи на предприятии в ОМВД сообщил специалист компании. Заявитель пояснил, что утром, совершая обход территории, заметил возле цеха следы транспортного средства.
В ходе совместных мероприятий полицейских и сотрудников охраны предприятия установлены личности и задержаны два южноуральца, 1991 года рождения. В машине мужчин обнаружены около 210 цыплят-бройлеров.
В ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Птицы возвращены предприятию.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.11.19
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