В Челябинской области поймали курокрадов

Южноуральцы вывезли с крупной птицефабрики больше 200 кур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе надзора за дорожным движением инспекторы ГИБДД ОМВД России по Аргаяшскому району остановили автомобиль ВАЗ – 2112, в котором находились двое 33-летних местных жителей. При досмотре автомашины в багажном отделении обнаружены более 30 кур. Для выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции.

В ходе мероприятий полицейскими установлено, что задержанные являются работниками коммерческой организации. По предварительной договоренности водитель трактора, перевозящий кур, выехав с площадки деревни Камышевка, остановился по пути следования в убойный цех поселка Ишалино. В это время подъехал напарник на своём автомобиле ВАЗ – 2112, и мужчины перегрузили птиц в багажник.

Кроме того, о еще одном факте кражи на предприятии в ОМВД сообщил специалист компании. Заявитель пояснил, что утром, совершая обход территории, заметил возле цеха следы транспортного средства.

В ходе совместных мероприятий полицейских и сотрудников охраны предприятия установлены личности и задержаны два южноуральца, 1991 года рождения. В машине мужчин обнаружены около 210 цыплят-бройлеров.

В ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Птицы возвращены предприятию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.19

Проект уральских металлургов стал событием года. / Госдума «сценарно осудила» КПРФ: депутат Рашкин признан нарушителем этики за слова о «спруте» в Совете Федерации. / Две трети управляющих бизнесом в Челябинске живут в постоянном стрессе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»