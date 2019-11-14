В южноуральском поселке за руль школьного автобуса усадили бесправника

В Челябинской области за рулем автобуса с детьми поймали водителя без прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области, сегодня, 14 ноября, утром сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области на территории Увельского района по улице Южная поселка Увельский остановили школьный автобус. При проверке документов выяснилось, что водитель управлял автобусом, не имея права управления транспортным средством.

Автобус перевозил 10 учеников 9 класса из поселка Нагорный в поселок Увельский в медицинское учреждение для прохождения комиссии.

Водитель, 55-летний житель Увельского района, привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав (санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 50 тысяч рублей).

«В настоящее время проводится административное расследование в рамках возбужденного дела по установлению вины должностных лиц, которые осуществляют выпуск автобуса на линию, а также степень вины юридического лица, в результате действий которого стало возможно такое нарушение», – заявили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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