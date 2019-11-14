В Челябинске срочно госпитализировали полсотни пансионеров частного дома престарелых

В частном пансионате для стариков в Челябинске выявили множество нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области, сегодня, 14 ноября, ведомство совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя по сообщению о нарушении прав граждан.

Бизнесмен организовал частный пансионат для пожилых граждан. На момент проверки в помещении находилось 54 пенсионера.

«В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. Совместно с министерством здравоохранения Челябинской области приняты экстренные меры по оказанию гражданам медицинской помощи, в том числе по их госпитализации в медицинский стационар», – рассказали в областном минсоце.

В настоящий момент ведомство прорабатывает вопросы жизнеустройства стариков, в том числе их направления в государственные (муниципальные) учреждения социального обслуживания. К ситуации привлечены правоохранительные органы.

Отметим, что стоимость содержания в частных домах в Челябинской области составляет порядка 30 тысяч рублей в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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