На власти Челябинска, запретившие митинговать в центре города, подали в суд

Инициаторы митинга за прямые выборы мэра подали на власти Челябинска в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исковое заявление на действия администрации Челябинска направили сегодня в Советский районный суд. Об этом сообщил инициатор митинга Ярослав Щербаков.

Ранее мэрия Челябинска отказала в проведении митинга «За честные выборы мэра» 17 ноября с 13:00 до 15:00 на четырех площадках: Алое поле у памятника Ленину, площадь Революции у памятника Ленину, площадь Революции у фонтана за памятником Ленина, площадь Ярославского у памятника Глинке. По сведениям администрации, все они будут заняты с 07:00 утра до 22:00 вечера другими публичными мероприятиями с максимально возможным количеством человек.

«17 ноября в центре города будет проходить практически День города – столько разных согласованных мероприятий на весь день, это что-то интересное, – иронизирует челябинец. – Мы идем до конца и не успокоимся, пока не вернем свои конституционные права: выбирать мэра и мирно собираться. Идти в «резервации» на окраинах города, предложенные администрацией (сквер им. Колющенко и парк за рестораном Малибу), мы не намерены».

Вопрос возврата прямых выборов мэра Челябинска – важный общественно-политический вопрос, публичное высказывание общественного мнения по которому, необходимо осуществлять в центре города вблизи представителей городской и областной администраций, настаивают инициаторы акции протеста.

«Если суд встанет на нашу сторону, мы проведем митинг в одном из заявленных нами мест, иначе будем заявлять другие даты, попутно обжалуя решения суда. Оба вопроса важны и должны быть решены в ближайшее время», – написал горожанин.

Кроме того, «протестанты» призвали сочувствующих горожан помочь в организации 17 ноября общественного контроля за занятостью заявленных ими площадок. Челябинцам предлагают фиксировать происходящее и делать прямые включения с Алого поля, площади Революции и площадки у театра оперы и балета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.19

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