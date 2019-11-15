В Челябинске трамвай сбил дорожного рабочего

В Челябинске трамвай наехал на дорожного рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 14 ноября, в 12:40 на Свердловском тракте.

48-летний водитель трамвая, следовавшего по маршруту № 3, совершил наезд на дорожного рабочего, находившегося на трамвайных путях. В результате ДТП пострадал 44-летний рабочий. Ему назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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