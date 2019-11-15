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Пятница, 15 ноября 2019, 07:40 мск

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На Южном Урале назначили нового главу ТФОМС

Губернатор Алексей Текслер утвердил кандидатуру нового директора ТФОМС Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Алексей Текслер поддержал кандидатуру Агаты Ткачевой на должность директора территориального фонда обязательного медицинского страхования региона. Ранее она работала главным врачом ГКБ №8 Челябинска.

Агата Ткачева родом из Челябинска, с отличием окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Начала профессиональную деятельность врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице, имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «гастроэнтерология», «терапия», «общественное здоровье и организация здравоохранения».

Кроме того, Агата Ткачева закончила заочную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, имеет опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти. Профессиональную деятельность совмещает с преподавательской работой.

«Наведение порядка в медицине является приоритетным направлением в работе главы региона. Главная задача – прекращение непродуманной «оптимизации» учреждений здравоохранения, развитие первичного звена медицины, ремонт больниц и поликлиник, повышение доступности медуслуг, повсеместное внедрение и максимальное тиражирование практик «бережливой поликлиники», а также современных технологий в медицине», – заявили в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер поставил перед новым руководителем территориального фонда следующие задачи: навести порядок в системе обязательного медицинского страхования в регионе, обеспечить южноуральцам право и гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, а также условия для доступной и качественной медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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