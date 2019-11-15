Через лес, мимо заброшенных бараков: как южноуральские дети ходят в школу

Общественники передали главе Челябинской области реестр опасных школьных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники просят губернатора взять ситуацию на контроль и поручить чиновникам муниципалитетов обеспечить безопасность детей. Перечень, в который вошли десятки нарушений, составлен по итогам всероссийской акции «Дорога в школу».

Например, по неосвещенной дороге на уроки ходят школьники городов Копейск, Магнитогорск, Еманжелинск, поселка городского типа Роза и села Бродокалмак. В большинстве муниципалитетов в каждом втором случае обнаружились проблемы с пешеходными переходами и тротуарами.

Заброшенные гаражи, бараки и недостроенные здания на пути в школу – также не редкость в Челябинской области. По словам южноуральцев, которые продолжают присылать десятки обращений в региональное отделение организации, такие строения становятся местом сбора асоциальных граждан, с которыми, порой, сталкиваются дети.

Предварительно каждую проблему общественники обсудили на круглом столе совместно с представителями МВД и районными властями. В некоторых вопросах удалось прийти к решению. В частности, власти Центрального района Челябинска пообещали наладить маршрутное сообщение между микрорайоном Парковый-2 и образовательным центром №4. Сейчас из-за недобросовестности перевозчика дети вынуждены проходить опасный путь в три километра по неосвещенной лесополосе. Дело в том, что маршрутные такси, нарушая договор, курсируют через Парковый-2 нерегулярно, и в целях экономии времени не заезжают в соседний район. В итоге, даже если школьникам удается дождаться транспорт, большую часть пути им все равно приходится идти пешком.

«Результатом обсуждения конкретной проблемы стало решение наладить транспортное сообщение между Парковым-2 и школой. Накануне проведения круглого стола мы пригласили чиновников и полицию пройти вместе со школьниками опасной дорогой. Глава Центрального района признал наличие серьезных проблем в части безопасности детей и сообщил, что для осуществления транспортного сообщения, вероятнее всего, будет найден новый добросовестный перевозчик. Эти меры возможно принять в этом году, а в следующем, по словам представителей района, будет обустроена безопасная дорога в школу», – рассказала активист движения Юлия Беренштейн.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.19

На Южном Урале назначили нового главу ТФОМС. / В Челябинске трамвай сбил дорожного рабочего. / Самые крутые слухи недели: те же и пришельцы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»