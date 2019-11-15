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Пятница, 15 ноября 2019, 11:18 мск

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Стало известно имя детского омбудсмена в Челябинской области

Фото с официальной страницы губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Instagram

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области станет Евгения Майорова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена. Об этом глава региона сообщил на своей странице в сети Instagram.

«Долго размышлял над кандидатурой уполномоченного по правам ребенка. Очень ответственная должность. Нет ничего важнее защиты детства. Остановил свой выбор на Евгении Майоровой. Она возглавляет совет движения помощи онкобольным детям «Искорка». Большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей», – заявил Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.19

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