Выборы в ЗСЧО пройдут по старой схеме

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области в 2020 году пройдут по старой схеме. Об этом заявил спикер ЗСЧО, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соотношение депутатов, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам тоже останется прежним – половина на половину. То есть 30 человек пройдут по спискам и 30 будут избраны в округах.

Перед единороссами поставлена задача получить на выборах в ЗСЧО не менее 79%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.11.19

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