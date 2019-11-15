Тефтелев и Жилин – на выход, Гехт и Котова – пройдите: южноуральские единороссы проводят ротацию (ФОТО)

В Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» начались обещанные ротации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на региональной партийной конференции из состава политсовета отделения вывели 14 человек. Среди них Вячеслав Жилин, Виталий Гайсин, Юлия Капкова, Евгений Тефтелев, Алексей Малофеев, Семен Мительман и Валерий Горнов.

Среди вновь введенных в состав политсовета первый вице-губернатор Ирина Гехт, вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Мамин и без пяти минут глава Челябинска Наталя Котова.

Изменения внесены и в состав президиума отделения.

Конференция продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев, Ульяна Белкина

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