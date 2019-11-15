Не получилось: южноуральская ЕР не нашла «скамейку запасных»

Южноуральские «единороссы» не смогли провести масштабную ротацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» прокатили идею кадровой революции. Ожидаемого обновления руководства в областной организации не произошло: оказалось, что кадрового резерва в областной организации просто нет.

Напомним, после того, как Алексей Текслер возглавил Челябинскую область (первоначально – в статусе врио) практически все эксперты заявили о грядущих переменах в региональном руководстве «партии власти». Наиболее смелые даже заявляли, что сменится порядка 50% действующего президиума (иначе нынешний глава южноуральских «единороссов» Владимир Мякуш может распроститься со всеми своими высокими должностями).

Однако нежелание «старой гвардии» сходить со сцены одержало верх над всеми «реформистскими» потугами. Это продемонстрировала прошедшая сегодня, 15 ноября, конференция регионального отделения ЕР.

Увы, форум южноуральских «единороссов» опроверг даже «крылатое выражение» покойного Виктора Черномырдина: «Мы какую партию не создаем – получается КПСС».

Нет, по уровню скучности региональная конференция могла вполне сравнится с каким-нибудь слетом некогда правящей в несуществующем уже государстве партии. Так, например, в трех выступлениях подряд участникам форума рассказывали о результатах прошедших в сентябре выборов. При этом избрание губернатором Алексея Текслера ЕР сочла едва ли не личной своей заслугой, хотя глава региона старательно дистанцировался от «единороссов» на протяжении всей избирательной кампании.

Зато представители местных отделений «партии власти» бодро отчитывались об успехах на поприще партийной работы. Попутно продемонстрировав крайне низкий уровень политграмотности. Например, несколько участников конференции решили почему-то, что «прения» после доклада руководителя исполкома об итогах работы регионального отделения – неплохой повод рассказать о собственных «героических» свершениях.

Но были и «острые» темы. Например, по поводу поддержки кандидатуры на пост мэра Челябинска. А именно – Натальи Котовой. Ее даже попытались засыпать вопросами. Правда, по свидетельству очевидцев, вопросы эти специально раздали в процессе выступления врио главы Челябинска. В итоге, глава Кунашакского района очень попросил вывозить из областного центра больше снега (интересно, зачем ему понадобились отравленные химикатами дорожные отходы), а представительницу ЕР в Катав-Ивановске заинтересовали экологические проблемы областного центра. Впрочем, отвечая на этот вопрос, г-жа Котова смогла рассказать лишь о проведении совещаний, конференций и подобных им «теоретических» встреч.

Занавес конференции мало чем отличался от всего процесса. Участникам встречи предложили путем тайного голосования избрать новых членов президиума регионального политсовета партии. Правда, на смену четырем исключенным членам президиума предложили выбор из... четырех кандидатов: вице-губернатора Анатолия Векшина, врио Челябинска Натальи Котовой, вице-губернатора Ирины Гехт и спикера Челябинской городской думы Андрея Шмидта. Не удивительно, что все четверо были включены в состав президиума политсовета единогласным решением (правда, в процессе голосования потерялись два бюллетеня).

Итог конференции вряд ли можно назвать кардинальным омоложением регионального руководства «Единой России». Впрочем, сам глава регионального отделения Владимир Мякуш озвучил вполне достоверное объяснение провала идеи обновления лидеров: южноуральские «единороссы» попросту не подготовили кадровый резерв. И менять «старичков» попросту не на кого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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