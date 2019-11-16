В Чебаркуле покалечили военнослужащего, в ЦВО дедовщину отрицают

Рядовой срочной службы 33-го отдельного батальона связи 90-й танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле, получил серьезную травму глаза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще в конце октября. Сейчас солдат находится в военном клиническом госпитале №354 в Екатеринбурге.

«Контузия тяжёлой степени. Если по-простому, он почти стопроцентно лишился зрения, – цитирует одного из своих читателей 74.RU. – Возможно такое либо в случае ранения (от взрыва), либо от сильного удара в глаз. Причём не исключено, что солдата избили».

В пресс-службе Центрального военного округа обе версии опровергают, не подтверждают и тяжесть травмы.

«Информация, распространенная отдельными региональными СМИ о том, что военнослужащий из воинской части, дислоцируемой в Чебаркуле, в результате травмы лишился зрения на один глаз, не соответствует действительности.

Военнослужащий получил травму глаза 28 октября 2019 года в результате стычки со своим сослуживцем-сверстником на спортивной площадке во время плановых занятий спортом. Виновные в произошедшем привлечены к дисциплинарной ответственности, – заявляют в ЦВО. – Военнослужащий прошел курс лечения в профильном отделении медицинского учреждения. Угрозы здоровью и потере зрения нет».

Что это была за стычка, что послужило ее причиной, а также кого именно привлекли к ответственности, военные не сообщают.

Отметим, Чебаркульский гарнизон периодически становится эпицентром скандалов.

Так, летом 2018 года вынесли приговор четверым участникам организованной группировки, занимавшихся вымогательством: под угрозой оружия они забрали у 17 военнослужащих около 1,5 млн рублей.

15 ноября Магнитогорский гарнизонный суд отправил под стражу еще двух военных из Чебаркуля, тоже пойманных на вымогательстве.

Вымогатели фигурируют и в деле контрактника Николая Фендрикова, об исчезновении которого стало известно в начале ноября. Оказалось, что парень ушел в увольнение 10 октября, и с тех пор его никто не видел.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.11.19

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