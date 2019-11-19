В Челябинской области пропал солдат-контрактник из Прикамья

В Чебаркульском гарнизоне пропал еще один контрактник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обеспокоенные родственники 22-летнего Андрея Обухова из Прикамья намерены приехать в Челябинскую область, чтобы выяснить, куда делся парень и почему не выходит с ними на связь. В объяснения, полученные от руководства части, они не верят.

Молодой человек служит в Чебаркуле четыре года и никогда не рассказывал о конфликтах или плохих условиях содержания. Однако, неделю назад солдат исчез. По словам сослуживцев, последний раз его видели 11 ноября. За 3-4 дня до этого парень говорил со своим дядей по телефону, и сообщил, что 22 ноября у него начинается отпуск.

Но в начале предыдущей недели родственникам позвонили из части и поинтересовались, не у них ли молодой человек, объяснив, что тот не вышел на службу. «Через некоторое время нам сказали, что, оказывается, нашли заявление, по которому Андрей в отпуске с 5 ноября, – цитирует 59.ru родственницу солдата. – Откуда оно взялось, нам непонятно, ведь 7-8 ноября Андрей говорил, что пойдет в отпуск только 22-го. Потом нам стали говорить, что Андрей находится у каких-то друзей, но почему-то не говорят у каких, не дают контакты. Что-то тут неладно».

В квартире, которую снимает контрактник, по словам руководства части, нет ни его, ни его вещей. Ни по одному из известных родственникам телефонов молодой человек не отвечает.

Это не первое исчезновение солдата из военной части в Чебаркуле. Так, в октябре пропал 20-летний контрактник Николай Фендриков. По словам сослуживцев, у молодого человека вымогали деньги.

Еще один скандал разгорелся здесь же в конце октября. По версии пресс-службы Центрального военного округа, рядовой срочной службы 33-го отдельного батальона связи 90-й танковой дивизии получил травму глаза в результате стычки со своим сослуживцем-сверстником на спортивной площадке во время плановых занятий спортом.

Что это была за стычка, что послужило ее причиной, а также кого именно привлекли к ответственности, военные не сообщают.

Между тем, Чебаркульский военный гарнизон периодически фигурирует в делах о вымогательстве. Так, летом 2018 года вынесли приговор четверым участникам организованной группировки, занимавшихся вымогательством: под угрозой оружия они забрали у 17 военнослужащих около 1,5 миллионов рублей.

15 ноября Магнитогорский гарнизонный суд отправил под стражу еще двух военных из Чебаркуля, тоже пойманных на вымогательстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.11.19

Челябинский «Трактор» продолжает войну с фанатами: в бой пошли «старики». / В противостояние депутатов поселка Роза и властей Коркинского района вмешался избирком. / Прикрываясь Путиным: после развала здравоохранения в стране Минздрав РФ принялся за экспорт медуслуг. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»