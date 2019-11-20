«Он в отпуске, но мы его ищем…» Командование Чебаркульского гарнизона прокомментировало исчезновение контрактника

Командование Чебаркульского гарнизона прокомментировало историю с исчезновением 22-летнего контрактника Андрея Обухова.

Как уже сообщал «Новый День», обеспокоенные родственники 22-летнего Андрея Обухова из Прикамья заявили, что контрактник исчез: по словам сослуживцев, последний раз его видели 11 ноября.За 3-4 дня до этого парень говорил со своим дядей по телефону, и сообщил, что 22 ноября у него начинается отпуск.

Но в начале предыдущей недели родственникам позвонили из части и поинтересовались, не у них ли молодой человек, объяснив, что тот не вышел на службу. «Через некоторое время нам сказали, что, оказывается, нашли заявление, по которому Андрей в отпуске с 5 ноября, – цитирует 59.ru родственницу солдата. – Откуда оно взялось, нам непонятно, ведь 7-8 ноября Андрей говорил, что пойдет в отпуск только 22-го. Потом нам стали говорить, что Андрей находится у каких-то друзей, но почему-то не говорят у каких, не дают контакты. Что-то тут неладно».

«Распространённая в интернет-ресурсах информация о якобы пропаже военнослужащего по контракту одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона проверяется командованием части совместно с правоохранительными органами, – цитирует 74.ru. официальный комментарий руководства гарнизона. – Военнослужащий с 5 ноября находится в основном отпуске за 2019 год. В настоящее время его местонахождение устанавливается».

Чебаркуль, Ольга Арсентьева

Чебаркуль. Другие новости 20.11.19

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