Скандал в Челябинске: неизвестные уничтожили согласованное с властями граффити

В Челябинске разгорается масштабный скандал: неизвестные закрасили граффити, согласованное с властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале текущего года администрация города объявила конкурс на роспись торцов и фасадов домов, расположенных на гостевых маршрутах. Итоги подвели летом.

Дом №161 по улице Труда стал одним из тех, что расписали по эскизам победителей конкурса. Глухой торец пятиэтажки превратился в красочное полотно с изображением гостеприимной красавицы. Но сегодня ночью картина исчезла – ее закрасили серой краской.

По словам руководителя ассоциации «Граффити России» Дмитрия Кольцо, роспись этого дома была согласована с управлением архитектуры Челябинска и управляющей компанией. Художники закончили работу всего неделю назад, но на протяжении всего процесса им мешали представители рекламной компании, считающей торец этого дома своей рекламной площадью.

Сейчас компания судится с мэрией Челябинска за северную стену дома: здание стоит на оживленном перекрестке, и торец отлично просматривается как с улицы Труда, так и со Свердловского проспекта.

По мнению художников, именно рекламщики закрасили граффити. Отметим, что собственники дома – жильцы и муниципалитет выступили за то, чтобы здание было расписано художниками.

«Общество должно выразить свое мнение о том, что так делать отвратительно, – прокомментировал ситуацию политолог Алексей Ширинкин. – Челябинск испытывает настолько острый дефицит культурных объектов и настолько удручающе сер, что любые попытки это изменить должны приветствоваться обществом, а любое противодействие им – осуждаться».

Отметим, что это не первый подобный скандал в городе: коммунальщики регулярно закрашивают серой краски трансформаторные будки и прочие мелкие объекты, расписанные урбанистами. А вопрос о размещении рекламных конструкций на стенах жилых домов неоднократно поднимался в администрации: на каком основании этими площадями пользуются рекламщики, до сих пор не понятно. Собственники домов не получают от такой рекламы никакой выгоды и вообще не давали разрешения на ее размещение.

Челябинск, Павел Зварзин

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