В Челябинске уничтожили очередной арт-объект

В Челябинске уничтожили граффити, посвященное памяти джазмена Игоря Бурко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граффити «Джаз-бенд» появилось на Кировке в 2018 году после смерти известного музыканта: группа художников разрисовала трансформаторную будку, расположенную недалеко от дома Бурко.

Фото группы «Челябинский урбанист» (Fb)

«Сегодня мы прощаемся с прекрасной работой в начале Кировки. Кто-то ее закрасил, – сообщил урбанист Лев Владов. – На месте джаз-бэнда появился «кораблик» – один из самых часто встречающихся тегов в Челябинске. Мы не знаем, кто его ставит».

Отметим, что в Челябинске не первый раз уничтожают арт-объекты: то коммунальщики закрасят серой краской веселую вместе с уютным скворечником, то той же серой краской загрунтуют яркую картину на фасаде дома, претендуя на него, как на рекламную площадь.

На этом фоне победа Челябинска в конкурсе на право участие в фестивале «Культурны код» выглядит сомнительно. Напомним, в рамках фестиваля 40 художников-граффитистов из разных стран создадут на фасадах жилых домов и общественных зданий более 100 уникальных и красочных картин в стиле граффити. Но нет никакой гарантии, что потом это все не уничтожат.

Челябинск, Павел Зварзин

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