Южный Урал победил в голосовании за фестиваль «Культурный код»

Южный Урал победил в борьбе за фестиваль «Культурный код».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фестиваль планируется провести с 15 апреля по 30 октября в нескольких регионах России. Акция будет проходить под девизом Safe and Sound – «В целости и сохранности». 40 художников-граффитистов из разных стран создадут на фасадах жилых домов и общественных зданий более 100 уникальных и красочных картин в стиле граффити.

Город, принимающий фестиваль, решили определить путем интернет-голосования. Челябинск буквально вырвал победу у Казани и Ставрополя. Впрочем, все три региона – лидера станут участниками фестиваля.

Челябинская область 141 307 голосов – 23,85% проголосовавших;

Республика Татарстан 138 706 голосов – 23,41%;

Ставропольский край 136 440 голосов – 23,02%.

Официальные итоги пока не объявлены.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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