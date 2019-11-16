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Суббота, 16 ноября 2019, 14:44 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске закроют автовокзал у ДС «Юность»

В Челябинске определили судьбу автовокзала «Центральный».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске завершилось голосование по вопросу расположения автовокзала.

Напомним, горожанам предложили высказать свое мнение, стоит ли оставлять вокзал у Дворца спорта «Юность». Голосование проходило на портале «Активный житель 74». Участие приняли около 3,5 тысяч человек.

За закрытие вокзала у «Юности» высказались более 72% участников опроса.

Напомним, городские власти обещали поддержать решение большинства горожан.

Челябинск, Павел Зварзин

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