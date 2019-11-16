В Челябинске закроют автовокзал у ДС «Юность»

В Челябинске определили судьбу автовокзала «Центральный».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске завершилось голосование по вопросу расположения автовокзала.
Напомним, горожанам предложили высказать свое мнение, стоит ли оставлять вокзал у Дворца спорта «Юность». Голосование проходило на портале «Активный житель 74». Участие приняли около 3,5 тысяч человек.
За закрытие вокзала у «Юности» высказались более 72% участников опроса.
Напомним, городские власти обещали поддержать решение большинства горожан.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 16.11.19
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