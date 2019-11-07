Челябинцам предложили решить судьбу автовокзала «Центральный»

В Челябинске началось голосование по поводу судьбы автовокзала «Центральный», расположенного у Дворца спорта «Юность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея открыть автовокзал на площадях дворца спорта возникал у городских властей весной 2011 года, когда обострился конфликт между тогдашним губернатором Михаилом Юревичем и Артуром Никитным – владельцем ТРК «Синегорье», на площадях которого размещался автовокзал «Южный».

Было решено разделить рейсы, обслуживаемые «Южным» на две части – чтобы одни отправлялись от автостанции на улице Блюхера, а другие – от ДС «Юность», ко дворцу спорта решили перенести и автовокзал «Северный», а его площади продать. Сейчас там располагается магазин и автостоянка.

Автовокзал «Центральный» был открыт в июле 2011. Ни горожанам, ни приезжим он не понравился из-за неудобной схемы общественного транспорта. Особенно не повезло транзитным пассажирам, которым нужно было добираться до железнодорожного вокзала и аэропорта.

В 2014 году работу автостанции в ТК «Синегорье» возобновили.

С тех пор вопрос целесообразности существования автовокзала у «Юности» поднимался неоднократно. В августе текущего года было даже организовано голосование, принять в котором смогли все желающие. И тогда большинство респондентов высказалось за сохранение станции на прежнем месте.

Но, возможно, в мэрии уже созрел новый проект, и итоги голосования объявлены непоказательными:

«Анализ показал, что решение было принято преимущественно не жителями Челябинска и Челябинской области, а населением других регионов, которые в ряде случаев не имеют с Челябинском прямого автобусного сообщения. С учетом результатов анализа, администрация города инициировала повторный опрос, но только для жителей Челябинска», – заявили в администрации Челябинска. При этом статистики, каков процент жителей областного центра в общей массе пассажиров нет.

Проголосовать можно на на портале «Активный житель 74» до 15 ноября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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