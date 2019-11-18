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Понедельник, 18 ноября 2019, 07:45 мск

Новости Челябинск

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На Урале ожидается резкое похолодание

На Урале прогнозируется резкое похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наступивший день будет еще относительно теплым: днем в Челябинске плюс – минус 1, в других территориях Южного Урала – от минус 3 до плюс 2. Однако к вечеру ожидается резкое понижение температуры: на севере и востоке Челябинской области до минус 23, в Челябинске – до минус 21. На юге и западе региона перепады прогнозируются не столь значительные – до минус 17 и минус 14 соответственно. Будет теплее и днем во вторник: если в центре и на севере столбики термометров могут опуститься до минус 20, то на юге и западе – до минус 14. Но в ночь на среду, 20 ноября, в этих регионах может похолодать до минус 28.

А уже с четверга снова ожидается потепление, и к выходным дневные температуры снова начнут подбираться с нулевой отметке.

Отметим, резкие перепады температуры опасны для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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