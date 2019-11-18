Челябинская область вылетела из числа лидеров рынка ипотеки

Южный Урал покинул десятку лидеров рынка ипотечного кредитования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году серьезно просел рынок ипотечного кредитования. Этот процесс сказался и на Челябинской области, покинувшей в итоге десятку лидеров рынка ипотеки.

За 9 месяцев 2019 года было выдано 350 тысяч ипотечных кредитов против 405 тысяч за аналогичный период прошлого года. Снижение числа кредитов превысило 11%.

В денежном выражении ипотека показала минимальный рост среди кредитных продуктов, увеличившись лишь на 3,8%. Причиной этих процессов эксперты считают рост средней суммы ипотечного кредита с 2,39 миллиона до 2,5 миллиона рублей.

Лидером по числу выданных кредитов стала Москва, пишет портал «Вести. Экономика». Следом за ней в десятке идут Санкт-Петербург, Новосибирская и Московская области, Татарстан, Тюменская и Свердловская области, Башкортостан, Краснодарский край и Красноярский край. А вот Челябинская область, еще год назад занимавшая 9-ю строчку, переместилась на 11-е место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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