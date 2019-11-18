На Южном Урале заболеваемость бешенством выросла в полтора раза

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость бешенством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за неделю с 8 по 15 ноября на территории региона зарегистрированы 2 случая бешенства животных: в Снежинске погибла кошка, в охотхозяйстве Багарякское Кунашакского района – лиса. Неделей ранее в деревне Шумаки Коркинского района был обнаружен труп бешеной лисы.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 60 случаев бешенства животных в 52 неблагополучных пунктах. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрированы 40 случаев.

В населенных пунктах, где зафиксированы смерти животных от бешенства, по распоряжению правительства Челябинской области введен карантин. Сотрудники местных ветстанций проверяют условия содержания животных. Подворный обход позволяет проверить условия содержания животных и выявить заболевших. Также на территории неблагополучных пунктов проводится вакцинация восприимчивых животных против бешенства.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство – смертельное заболевание. Как для животных, так и для человека, который имел даже незначительный контакт с заболевшим четвероногим (например, погладил его). Животных (весь домашний скот, дворовых собак и кошек, комнатных собачек и домашних кошек) необходимо регулярно прививать.

По ветеринарным правилам все выявленные больные животные или подозрительные по заболеванию подвергаются эвтаназии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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