Под Челябинском ветеран труда замерзает в затопленном доме из-за равнодушия чиновников

Из-за бездействия властей Полетаевского поселения в затопленном доме замерзает ветеран труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники потребовали от управляющей организации ООО «Дом-сервис» немедленно устранить коммунальный катаклизм: в поселке Бутаки Полетаевского сельского поселения замерзает ветеран труда.

Дом пенсионерки уже более месяца подтоплен из-за прорыва старой водопроводной трубы. Но ответственные лица решать проблему не желают. Общественники также направили обращения в надзорные органы.

«Позиция местных чиновников и представителей управляющей организации ООО «Дом-сервис» просто возмутительна. Они не скрывают, что в курсе проблемы, по словам пострадавшей пенсионерки, сотрудники компании даже выезжали на место и фиксировали прорыв. Но на этом все закончилось – вопрос не решается уже месяц. Более того, ветеран труда рассказала, что в управляющей компании откровенно издеваются над ее просьбами о помощи. Жителям, которые туда обращаются, попросту грубят», – сообщил эксперт организации Антон Неверов.

Общественники обеспокоены положением пожилой женщины, ведь в ближайшее время прогнозируют морозы до минус 20 градусов. Это значит, что пенсионерка рискует замерзнуть в доме, где полы уже вздулись из-за потопа.

«Женщина недавно перенесла инфаркт, ей нельзя волноваться, но даже этот факт не тревожит ни управляющую организацию, ни районных чиновников. Учредитель у компании тот же, что в поселке Саргазы, где также годами не решается вопрос с аварией на водопроводе. По словам жителей, безразличие местных органов власти – это системная проблема. Более двух лет на территории района не решаются огромные проблемы с питьевой водой, периодически ее вообще отключают. Мы настаиваем на проверке ситуации со стороны надзорных органов и просим областные власти сделать кадровые выводы по данному случаю», – заявил южноуралец.

Общественники просят Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор проверить законность деятельности ООО «Дом-сервис». Арбитражный суд постановил, что решение об утверждении данной компании в качестве гарантирующей организации без проведения торгов было принято с превышением полномочий, договор подлежит расторжению, а 72 переданных компании объекта водоотведения и водоснабжения должны быть возвращены администрации Полетаевского сельского поселения. Несмотря на это, районные чиновники сознательно пошли на нарушение действующего законодательства. ООО «Дом-сервис» до сих пор получает доходы в виде платы населения за поставленную воду.

Активисты ОНФ направили обращения в эту организацию и главе Сосновского района с требованием прекратить нарушать права жителей Полетаевского сельского поселения на качественное коммунальное обслуживание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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