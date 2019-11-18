Проект благоустройства набережной в Челябинске никак не могут просчитать

Власти Челябинска готовы пересмотреть проект благоустройства набережной реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проектировщики из Казани, разработавшие проект благоустройства набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, столкнулись со сложностями в процессе государственной экспертизы. Об этом сообщила врио мэра Челябинска Наталья Котова.

Сомнения экспертов вызвала смета проекта. В итоге работа не получила положительного заключения. Есть вопросы к финансированию и у городских властей. Мэрия неоднократно пыталась прояснить стоимость работ, в том числе обращаясь к курировавшему вопрос замглавы города Владимиру Алейникову, однако безрезультатно, призналась г-жа Котова.

Не исключено, что мэрия выберет для реализации альтернативный проект. У него уже есть положительное заключение госэкспертизы, при этом его можно корректировать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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