Проект благоустройства набережной в Челябинске никак не могут просчитать

Власти Челябинска готовы пересмотреть проект благоустройства набережной реки Миасс.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», проектировщики из Казани, разработавшие проект благоустройства набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, столкнулись со сложностями в процессе государственной экспертизы. Об этом сообщила врио мэра Челябинска Наталья Котова.
Сомнения экспертов вызвала смета проекта. В итоге работа не получила положительного заключения. Есть вопросы к финансированию и у городских властей. Мэрия неоднократно пыталась прояснить стоимость работ, в том числе обращаясь к курировавшему вопрос замглавы города Владимиру Алейникову, однако безрезультатно, призналась г-жа Котова.
Не исключено, что мэрия выберет для реализации альтернативный проект. У него уже есть положительное заключение госэкспертизы, при этом его можно корректировать.
Челябинск, Виктор Елисеев
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