Дорожники вновь вызвали нарекания властей Челябинска

В мэрии Челябинска недовольны работой «Южуралмоста» по уборке снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отчет представителя компании «Южуралмост» о работах по содержанию улиц города вновь вызвал критику врио главы Челябинска Натальи Котовой.

Больше всего возмутило чиновницу то, что топ-менеджер дорожной компании никак не прокомментировал прозвучавшую ранее информацию о том, что из заявленных 102 единиц техники работало только 63. Врио мэра удивило, что представитель дорожников не счел необходимым дать какие-то пояснения озвученным данным.

В ходе диалога выяснилось, что часть техники была задействована при патрулировании города, а другая – занималась уборкой в случае необходимости. Однако это не удовлетворило Наталью Котову, и она пригласила топ-менеджера «Южуралмоста» на дополнительную беседу.

Вызывает нарекания и работа в период снегопада управляющих компаний и управляющих торговыми сетями, а также собственников торгово-остановочных комплексов. Так, на минувшей неделе по итогам проверки территорий 189 многоквартирных домов выявлено 44 нарушения со стороны УК, а также 14 нарушений – по результатам обследования 216 торговых объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.11.19

Проекта благоустройства набережной в Челябинске никак не могут просчитать. / Под Челябинском ветеран труда замерзает в затопленном доме из-за равнодушия чиновников. / На Южном Урале заболеваемость бешенством выросла в полтора раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»