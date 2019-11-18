Областной суд не поддержал претензии сторонников прямых выборов мэра Челябинска к чиновникам

Челябинский областной суд счел законным отказ властей в проведении митинга за прямые выборы мэра в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 16 ноября рассмотрел в апелляционном порядке административное дело по иску регионального отделения партии «Яблоко» о признании незаконным действий администрации Челябинска, отказавшихся согласовать проведение публичного мероприятия в заявленном месте, в определенное время.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Советского районного суда от 15 ноября, которым в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

«Судом установлено, что истец уведомил администрацию города о проведении 17 ноября 2019 года митинга в парке «Алое поле» возле памятника В.И. Ленину. В ответе было указано, что в данном месте согласовано проведение другого мероприятия, а для митинга предложено два варианта площадок на запрашиваемую дату. На повторную заявку о проведении мероприятия 17 ноября 2019 года на других участках: возле памятника В.И. Ленину на площади Революции, около фонтана, на площади Ярославского, около памятника М.И. Глинке истцу также было отказано и указано на возможность проведения публичного мероприятия на ранее предложенных участках: в сквере им. Д.В. Колющенко и у фонтанного комплекса в сквере по ул. Молодогвардейцев. Суд не нашел оснований для признания действий ответчика незаконными, поскольку заявителю в проведении запланированного мероприятия не было отказано, иные места для проведения митинга истцом не были согласованы с ответчиком», – рассказали в судебной инстанции.

Решение вступило в законную силу, однако будет обжаловано в верховном суде.

Напомним, в проведении митинга на площади Революции и у оперного театра мэрия отказала на том основании, что 16 и 17 ноября здесь должны были пройти массовые субботники с культурной программой. Однако, ни в субботу, ни в воскресенье никаких массовых мероприятий на указанных площадках не проходило. В мэрии же заявили, что не берутся гарантировать участие людей в мероприятиях, которые согласовывает (формально инициаторами субботников являлись администрации Советского и Центрального районов).

Между тем, представители оппозиции начали вчера, 17 ноября, общеобластную кампанию за возврат прямых выборов глав муниципалитетов. По словам общественника Василия Московца, в рамках этой кампании пикеты прошли в Челябинске и в Чебаркуле. Кроме того, состоялся круглый стол, в котором приняли участие депутаты и гражданские активисты Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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